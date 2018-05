Cinco condições a serem superadas para se dar bem na Libertadores

A Libertadores da América começa sua fase de grupos nesta terça-feira com um brasileiro em campo. O Palmeiras visita o River Plate, do Uruguai, pressionado pelos maus resultados no Paulistão. Cinco clubes brasileiros tentam levantar o caneco e tirar a hegemonia dos argentinos nas últimas edições. O San Lorenzo, com Edgardo Bauza no comando, ganhou em 2014 e o River Plate festejou na última edição. O último brasileiro a ficar com a taça das Américas foi o Atlético-MG, em 2013, com Ronaldinho Gaúcho. Os representantes do Brasil nesta edição são Corinthians, Grêmio, Atlético-MG, São Paulo e Palmeiras. Conheça cinco condições para se dar bem na Libertadores.

1 - RAÇA E LUTA

Nem sempre o melhor time ganha na Libertadores. Os clubes sul-americanos são especialistas e lutar até o fim, acreditar em todas as bolas e brigar pela vitória sem parar. É claro que só raça e disposição não são suficientes para dar os três pontos a uma equipe, mas a competição já ganhou esta fama e todos os jogadores repetem o lugar-comum a cada edição. A Libertadores é diferente.

2 - NÃO ENTRAR EM CATIMBA

Sempre foi do futebol se valer da malandragem para desestabilizar o adversário. Na Libertadores, este expediente é usado em todas as partidas. Há uma máxima que diz que os clubes brasileiros são mais ingênuos nesse sentido, de modo a sofrer e a cair mais facilmente na armadilha dos rivais. Os argentinos são especialistas dada a rivalidade com os brasileiros. Mas neste caso, os times do País já estão calejados e provocam quase sempre com a mesma moeda.

3 - NADA ESPERAR DA ARBITRAGEM

Jogador brasileiro espera muito que a arbitragem pare o jogo em algumas ocasiões, por exemplo, quando algum atleta pede para ser atendido em choque com outro. Na Libertadores isto não existe. A juizada manda seguir a maioria dos lances. Há ainda a desculpa de que os jogadores brasileiros têm dificuldade em se comunicar com o árbitro por causa do idioma, mas isso já ficou para trás. Todas as equipes possuem jogadores sul-americanos. Barrios, por exemplo, poderá ajudar o Palmeiras contra o River Plate na abertura da chave.

4 - TÉCNICA CONTA

Times mais bem montados, com bons jogadores, são sempre favoritos a ganhar jogos. Os clubes de maior tradição também. Por isso que os argentinos sempre estão no páreo na competição, com Boca e River. Os mais 'pilhados', em algumas ocasiões, sempre se esquecem de jogar futebol e aí podem se dar mal. Ganhar o meio de campo ainda é fundamental.

5 - CONDIÇÕES DE JOGO

Sai na frente quem se prepara para enfrentar condições ruins de jogo, com gramados detonados, estádios acanhados e torcida hostil. Há ainda a preocupação com os rivais que mandam jogos em altitudes acima dos 2.500 metros. É o caso do Cobresal, do Chile, que vai enfrentar o Corinthians. O time manda suas partidas no estádio de El Salvador, no deserto do Atacama, a 2.600 metros do nível do mar. O deslocamento para estas praças esportivas nem sempre tem uma logística fácil, o que acaba dificultando e cansando os visitantes. Tudo deve ser planejado com antecedência.