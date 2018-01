Cinco goleadas fecham 1.ª rodada da Segunda Divisão Em 16 jogos, cinco goleadas chamaram a atenção neste domingo no fechamento da primeira rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Cinco das seis goleadas foram obtidas pelos times visitantes. No total, foram marcados 69 gols. Pelo Grupo 6, jogando fora de casa, o São Vicente venceu por 5 a 2 no Taboão da Serra. No outro jogo do grupo, o Barcelona, em casa, goleou o Palestra, por 5 a 1. Em Penápolis, o show ficou por conta do Batatais, que venceu o Penapolense, por 6 a 3, em jogo válido pelo Grupo 2. Também fora de casa, o Radium, de Mococa, saiu vitorioso contra o Lençoense, por 4 a 1. Pelo Grupo 5, o Osasco não tomou conhecimento do Guarulhos, em Guarulhos, e goleou, por 4 a 1. Nesta primeira fase, os 48 participantes estão divididos em seis grupos de oito times cada. Eles se enfrentam entre si, em dois turnos, passando adiante os quatro primeiros colocados. Confira os resultados da 1.ª rodada: Grupo 1 - Paraguaçuense 1 x 2 Ranchariense; Assisense 0 x 1 Atlético Araçatuba; Presidente Prudente 0 x 0 Tupã; Ilha Solteira 0 x 2 Oeste Paulista. Grupo2 - José Bonifácio 2 x 1 Fernandópolis; Penapolense 3 x 6 Batatais; Guariba 0 x 1 Inter de Bebedouro. Obs.: O jogo Jaboticabal x Barretos foi adiado. Grupo 3 - Lençoense 1 x 4 Radium; Lemense 2 x 1 Palmeirinha; Pirassununguense 0 x 0 Matonense; Boa Vista 0 x 5 Velo Clube. Grupo 4 - Sumaré 2 x 2 Atibaia; Campo Limpo 0 x 0 Brasilis; Itapirense 1 x 0 Guaçuano; Capivariano 0 x 2 Campinas. Grupo 5 - Guarulhos 1 x 4 Osasco; Ecus 2 x 1 Mogi das Cruzes; Jacareí 1 x 2 Força; Joseense 1 x 0 União Suzano. Grupo 6 - Guarujá 0 x 3 Elosport; Jabaquara 2 x 2 Pão de Açúcar; Taboão da Serra 2 x 5 São Vicente; Barcelona 5 x 1 Palestra. Atualizado às 15h33 do dia 9/4 para correção de resultado.