Cinco hooligans proibidos podem ter entrado na Alemanha A polícia alemã anunciou nesta quarta-feira que cinco hooligans ingleses que estavam proibidos de viajar para a Copa do Mundo podem ter entrado do país. Eles fazem parte de uma lista de 3.300 torcedores cujo viagem havia sido vetada pela polícia britânica, por terem se envolvido em confusões anteriores. "Não sabemos como eles entraram, e vamos tentar descobrir onde estão e se mais dessas pessoas planejam vir", afirmou Michael Endler, chefe do centro de informações da polícia alemã. Ele lembrou que esses torcedores estão sujeitos a extradição, assim que forem encontrados. A cidade de Frankfurt, sede da estréia da Inglaterra contra o Paraguai, sábado, às 10 horas (de Brasília), já começou a se preparar para receber os hooligans - cerca de 100 mil ingleses devem chegar à Alemanha, embora apenas 10% tenham ingressos para os jogos. Policiais e seguranças privados já estão vigilantes para evitar atritos inclusive com os paraguaios, que já começam a chegar à cidade. Além disso, policiais britânicos, que têm mais experiência para lidar com os torcedores violentos, também estão na Alemanha para colaborar com o trabalho de prevenção de tumultos - na década de 80, os clubes ingleses ficaram cinco anos sem disputar competições européias como punição pela violência dos hooligans.