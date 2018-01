Cinco jogos fecham rodada da Série B1 A décima rodada do Campeonato Paulista da Série B1, Quarta Divisão, se completa neste domingo com cinco jogos. As atenções mais uma vez estarão voltadas paras os jogos do Ecus, de Suzano, e Primavera, de Indaiatuba, que seguem lado a lado pela liderança do Grupo 2 da competição. Em Mogi das Cruzes, às 10 horas, o União Mogi, com dez pontos, recebe o Ecus, atual líder, com 21 pontos. Uma hora depois o Primavera entra em campo para enfrentar o Palestra em São Bernardo do Campo. Às 15 horas, mais três jogos: Velo Clube x Fernandópolis; Monte Azul x Batatais; XV de Caraguá x Capivariano.