Cinco jogos na briga pela classificação no Paulista A-2 Faltando apenas quatro rodadas para o término do Campeonato Paulista da Série A-2, os times continuam brigando para ficar entre os oito melhores, para sonhar com o acesso, e para evitar a zona do rebaixamento. Quatro bons jogos estão previstos para este domingo e mais dois na segunda-feira à noite. Em Santos, a Portuguesa Santista, com 18 pontos, recebe o São José, com 24 e na zona de classificados. Em Campinas, o Guarani, com 21 pontos, busca a sua quarta vitória consecutiva, diante do lanterna Osvaldo Cruz, que só tem 11 pontos. Botafogo, com 21 pontos, e XV de Jaú, com 16, revivem no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, os grandes duelos do passado e que marcaram época no interior. Tentando subir na tabela, o Taquaritinga, com 19 pontos, enfrenta o Mirassol, com 22. Pela manhã, no Parque Antártica, acontece o duelo entre dois times em baixa: Palmeiras B, com 15 pontos e na zona de rebaixamento, contra o Comercial, também ameaçado, com 16 pontos. A rodada será fechada neste domingo com dois jogos à noite. O regulamento prevê que os oito melhores times vão seguir lutando pelas quatro vagas de acesso, enquanto os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Série A-3. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-3 Primeira fase - 16.ª rodada Domingo 10 horas - Palmeiras B x Comercial 16 horas - Portuguesa Santista x São José 16 horas - Botafogo x XV de Jaú 16 horas - Taquaritinga x Mirassol 16 horas - Guarani x Osvaldo Cruz Segunda-feira 20 horas - Taubaté x Atlético Sorocaba 20h30 - Oeste x Mogi Mirim