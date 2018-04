Cinco jogos nesta sexta na Série B A penúltima rodada da primeira fase da Série B terá cinco jogos, sendo três envolvendo clubes paulistas, nesta sexta-feira, às 20h30: Mogi Mirim x Santa Cruz, Bahia x Paulista, Santo André x São Raimundo, América-RN x Caxias e Sport x Anapolina. Na partida de Natal (RN), o América espera que sua torcida compareça em grande quantidade no Estádio Machadão para ajudar o time a fugir do rebaixamento (o Diabo está na 20ª posição, com 23 pontos). A missão é complicada porque o Caxias (10º colocado com 31 pontos) ainda luta por uma das oito vagas na segunda fase e, para conseguir isso, precisa de mais duas vitórias. Em Pernambuco, o Sport Recife, já eliminado (está com 28 pontos e no 13º lugar) recebe a Anapolina no Estádio da Ilha do Retiro. O time de Anápolis está na 19ª colocação, com 24 pontos, e precisa de mais uma vitória para escapar do descenso. Em Mogi Mirim, a ?mala preta? (bonificação por vitória) promete ser ?gorda? para o time da casa (já rebaixado) segurar o Santa Cruz. Em Salvador, o Bahia buscará a liderança contra o Paulista, que ainda atrás de uma vaga. E no ABC, o Santo André apenas cumpre tabela diante do São Raimundo, ainda ameaçado pelo rebaixamento. Esta 22ª rodada será completada no sábado, com mais três partidas às 16 horas. Em Santa Catarina, o já rebaixado Joinville recebe o Brasiliense. Na mesma situação, o Londrina recebe a Portuguesa, no Paraná. Em Itu, Ituano e Avaí brigam por uma melhor colocação entre os classificados. Antes destes jogos, três times estão classificados: Náutico, Bahia e Brasiliense. Ituano, Fortaleza e Avaí estão próximos de garantir suas vagas e sobrariam, então, duas vagas em disputa para: Marília (33), Paulista (32), Santa Cruz e Caxias(31) e Portuguesa (30). Três times já estão rebaixados: Mogi Mirim, Londrina e Joinville. Os outros três rebaixados provavelmente sairão do bloco formado por América-MG e América-RN (23), Anapolina (24), Remo e São Raimundo (25).