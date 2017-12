Cinco jogos neste sábado na Série B Quatro clubes paulistas irão participar dos cinco jogos programados para este sábado à tarde, a partir das 16h, válidos pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. De olho na liderança, o Santo André vai até Goiânia (GO) enfrentar o Vila Nova, enquanto o Paulista sairá diante do Criciúma e, em Santa Bárbara d´Oeste, se enfrentarão União Barbarense e Ituano. No Serra Dourada, o Santo André, animado com a goleada por 5 a 1 sobre a Anapolina, pega o Vila Nova. O time paulista soma 28 pontos, enquanto o adversário, que perdeu o meia Adrianinho para o futebol grego nesta semana, tem 22 pontos. Ameaçados pelo rebaixamento, Paulista e Criciúma se enfrentam no Estádio Heriberto Hulse. O atual campeão da Copa do Brasil tem 18 pontos, enquanto o time catarinense é o lanterna, com apenas 13 pontos. No Estádio Antônio Lins Guimarães, o Ituano terá a estréia do técnico Leandro Campos que substituiu Carlos Rabello diante do União Barbarense. O time de Itu vem de duas derrotas consecutivas e só conseguiu 18 pontos. O União, com 17 pontos, está há três rodadas sem vitória e espera sair da zona do rebaixamento. No Estádio do Arruda, em Recife (PE), o líder Santa Cruz, com 31 pontos, recebe o Avaí, com 23 pontos. Às 17 horas, em Manaus, o São Raimundo, com 19 pontos, na zona intermediária, defende a invencibilidade em casa diante do Náutico, com 24 pontos e sonhando com a classificação. No domingo, o Bahia recebe o Grêmio, no Estádio Fonte Nova, com previsão de grande público.