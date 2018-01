Cinco mil acompanham treino da Inter Aproximadamente cinco mil torcedores acompanharam nesta quarta-feira em clima de festa, o treino coletivo que a equipe da Inter de Milão realizou na concentração de Appiano Gentile. A torcida está entusiasmada com a possibiliodade do título italiano depois de 12 anos de espera. Para isso, o time precisa vencer o Lazio, domingo, em Roma. ?Esta semana será longa. Parece que o tempo não passa?, disse o uruguaio Alvaro Recoba, uma das estrelas do time. O brasileiro Ronaldo está confirmado na equipe.