Cinco motivos para assistir ao clássico Corinthians x Santos

Corinthians e Santos farão um jogo de gigantes nesta quarta-feira, em Itaquera. Quem passar se garante na fase de quartas de final da Copa do Brasil e dá um bom passo em direção à Libertadores de 2016. A vantagem é do time da Vila Belmiro, que no primeiro confronto fez 2 a 0 em casa. A necessidade de vencer por parte dos donos da Arena Corinthians é apenas um ingrediente da disputa. Há outros. O Estado levanta cinco itens desse jogaço.

Os alvinegros são rivais desde 22 de junho de 1913, quando time do litoral venceu o da Capital por 6 a 3, no antigo Palestra Itália. Desde então, são 319 jogos no total, com 126 vitórias corintianas, 101 santistas e 92 empates. O "Timão" marcou 572 vezes, contra 494 do "Peixe".