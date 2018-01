Cinco motivos para ir ao estádio do Morumbi ver São Paulo x Palmeiras

São Paulo e Palmeiras fazem neste domingo, no Morumbi, o 308º Choque Rei da história. Confronto equilibrado, o clássico mais uma vez promete ser decisivo para as equipes na briga por algo no Brasileirão. Ambos estão separados por dois pontos na tabela e fazem uma espécie de mata-mata antecipado. Confira cinco motivos para ir ao Morumbi acompanhar o confronto.

1 - Briga pelo G-4

Separados por dois pontos na tabela da Série A, Palmeiras e São Paulo disputam, rodada a rodada, uma vaga no G-4 e, consequentemente, a classificação à Libertadores de 2016. O Alviverde está com 44 pontos e abre a rodada em quarto, enquanto o Tricolor figura em quinto e joga em casa para ultrapassar o rival.

2 - Sede de vingança tricolor

O São Paulo está com o Palmeiras entalado na garganta nesta temporada. Consideradas equipes que se equivalem, elas não fizeram valer o equilíbrio no ano. Na verdade, foram duas surras do Palmeiras, por 4 a 0 e 3 a 0, ambos no Allian Parque, resultados que deixaram os tricolores com sentimento de vingança para este encontro. A meta é acabar com a pose verde.

3 - Palmeiras querendo quebrar o tabu.

Alex recebe na entrada da área, dá um chapéu em Rogério Ceni e marca um gol de placa no Morumbi. O lance que não sai da cabeça do palmeirense aconteceu em março de 2002 (4 a 2 para o Palmeiras) e marcou a última vitória verde no estádio do São Paulo. De lá para cá, foram 21 partidas, com 13 triunfos são-paulinos e outros 8 empates. O tabu incomoda os palmeirenese, que prometem fazer de tudo apra derrubar a marca neste domingo.

4 - Rivais embalados.

Há tempos que São Paulo e Palmeiras não se encontram num momento tão bom. Ultimamente, um vinha em alta e o outro cambaleante. Desta vez o Choque Rei chega sem favoritos e com oponentes em alta. O São Paulo vem embalado após encaminhar vaga às semifinais da Copa do Brasil com 3 a 0 no Vasco. O Palmeiras está otimista para o clássico pelas três vitórias seguidas no Brasileirão e pelo bom empate com o Inter também pelo Copa do Brasil por 1 a 1 no Sul, no qual perdeu pênalti e chences de ganhar.

5 - Duelo de artilheiros

Alexandre Pato vive ano mágico no São Paulo. De olho em vaga na seleção brasileira, o atacante já anotou 24 vezes na temporada e é um dos destaques são-paulinos no clássico. Do lado palmeirense, Rafael Marques melhorou nas últimas rodadas, já soma 15 gols no ano, dos quais, três foram contra o Tricolor, adversárqio que ele j´pa castigou bastante em 2015.