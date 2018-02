Cinco partidas abrem a terceira rodada do Paulista A-2 Cinco jogos abrem neste sábado a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. No domingo, outros cinco confrontos completam a rodada, inclusive com o jogo entre a líder Portuguesa, com nove pontos, diante da Portuguesa Santista, no Canindé. Segundo colocado com quatro pontos, o Nacional recebe o Comercial, às 16h, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. O time de Ribeirão Preto está em 17.º, com apenas um, e já trocou de treinador após a derrota para o Rio Preto. Saiu Agnaldo Liz para a entrada de Paulo Egídio, que estava nos juniores e fará sua estréia no time principal. Em Araras, o União São João tenta manter a invencibilidade diante do Osvaldo Cruz, às 18 horas, no Hermínio Ometto. O clube da casa surge em sétimo, com quatro, enquanto os visitantes estão em 15.º, com um ponto. O Rio Preto recebe o XV de Jaú, às 16 horas, no Anísio Haddad, em busca da segunda vitória consecutiva e em casa. A equipe está em 12.º, com três pontos. Os jauenses possuem a mesma pontuação, mas aparecem em nono. Quem também vai em busca da segunda vitória seguida é o Atlético Sorocaba, que recebe a Internacional, às 19 horas, no Walter Ribeiro. Fechando os jogos de sábado, o Palmeiras B tem pela frente o Taquaritinga, às 20 horas, no Palestra Itália. O clube da capital é o penúltimo, com um, enquanto o adversário é o 13.º, também com um. Todos os jogos da 3.ª rodada da Série A-2 do Paulista: Sábado 16 horas - Nacional x Comercial e Rio Preto x XV de Jaú 18 horas - União São João x Osvaldo Cruz 19 horas - Atlético Sorocaba x Internacional 20 horas - Palmeiras B x Taquaritinga Domingo 10 horas - Portuguesa x Portuguesa Santista 16 horas - Guarani x Bandeirante, Taubaté x Mirassol, São José x Mogi Mirim e Botafogo x Oeste Classificação: 1.º - Portuguesa, 9 pontos; 2.º - Nacional, 4; 3.º - Portuguesa Santista, 4; 4.º - Mirassol, 4; 5.º - Bandeirante, 4; 6.º - Oeste, 4; 7.º - União São João, 4; 8.º - São José, 3; 9.º - XV de Jaú, 3; 10.º - Atlético Sorocaba, 3; 11.º - Botafogo, 3; 12.º - Rio Preto, 3; 13.º - Taquaritinga, 1; 14.º - Internacional, 1; 15.º - Osvaldo Cruz, 1; 16.º - Taubaté, 1; 17.º - Comercial, 1; 18.º - Mogi Mirim, 1; 19.º - Palmeiras B, 1; 20.º - Guarani, 1.