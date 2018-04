Cinco perguntas para o técnico Tite, do Corinthians

Gil fez pênalti?

A minha opinião é que não foi pênalti. O movimento do Gil foi natural. Havia uma carga em relação ao jogo e o atleta já tinha um cartão amarelo num lance em que ele errou.

Como você analisa o desempenho da equipe?

Nossa equipe neutralizou o São Paulo. Conseguimos triangular mesmo com um homem a menos. Por isso, estou contente.

O Corinthians joga com mais vontade do que os seus adversários?

A equipe treina assim. Não é discurso bonito para torcedor ouvir. A essência é o treinamento, e levamos a intensidade dos treinos para os jogos.

O Corinthians venceu por que é mais bem treinado?

Esse comparativo é do imediatismo do futebol. Tenho 27 anos de profissão e o Muricy tem 30. Peço que tenham um pouco mais de respeito com as nossas atividades.

Você considera o Corinthians um time pronto?

O time está em processo de evolução. Precisamos ficar com 11 jogadores o tempo inteiro, senão vamos sofrer.