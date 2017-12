Cinco times lideram Paulista da B2 Osvaldo Cruz, Pirassununguense, Serra Negra, Jabaquara e Taboão da Serra terminaram a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B2 como líderes em seus grupos. Mas o grande destaque da rodada foi o Itararé, que goleou o Guarulhos, por 7 a 2, na grande São Paulo. O Osvaldo Cruz confirmou a liderança do Grupo 1 ao derrotar o Tanabi por 3 a 2, na casa do adversário, chegando aos nove pontos. No Grupo 2, o Pirassununguense derrotou o Guarani Sumareense por 2 a 1 e assumiu a liderança isolada, também com 100% de aproveitamento, com nove pontos. O Serra Negra que havia vencido no sábado o Joseense, por 5 a 2, está na frente na classificação do Grupo 3, com sete pontos. No Grupo 4, a liderança é dividida entre Jabaquara e Taboão da Serra, ambos com sete pontos. No sábado, o Jabaquara venceu o Guarujá por 2 a 0. O destaque, porém, ficou por conta do Itararé, que impôs uma goleada histórica de 7 a 2 sobre o Guarulhos, no campo deste.