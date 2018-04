Cinco títulos são insuficientes para levar Bola de Ouro, diz Franck Ribery

BERLIM - Franck Ribéry foi derrotado na disputa pela Bola de Ouro de 2013, mas disse que não há muitas coisas que poderia fazer para ganhar o prêmio após ter ajudado o Bayern de Munique a conquistar cinco títulos no ano. O atacante português do Real Madrid Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo na cerimônia de premiação da Fifa em Zurique na segunda-feira, desbancando o argentino do Barcelona Lionel Messi, ganhador dos quatro anos anteriores.

Ribéry terminou em terceiro na votação, apesar de ter conseguido sua melhor temporada pelo Bayern, conquistados os títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha, da Liga dos Campeões, da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes. "O que mais eu poderia ter feito após conquistar todos esses títulos?", disse ele ao jornal Bild nesta terça-feira.

"Não importa se você fica em segundo ou terceiro. Eu não sou egoísta e esse título não é o meu objetivo. Prefiro ganhar tudo de novo com o Bayern nesta temporada e também vencer a Copa do Mundo de 2014. Isso é o que importa", mas o francês admite "Claro que eu gostaria de ter vencido, mas tudo bem".