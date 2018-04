Cinco vitórias embalam São Caetano O São Caetano está disposto a buscar a liderança do Campeonato Brasileiro nas próximas rodadas. Já demonstrou isso, justamente, nos últimos cinco jogos, quando conquistou cinco vitórias, marcando dez gols e sofrendo apenas dois. No sábado venceu o Coritiba, por 1 a 0, no Estádio Anacleto Campanella. Com 55 pontos é o terceiro colocado e uma real ameaça para os líderes, Santos e Atlético-PR. Para o técnico Péricles Chamusca, o time já superou a eliminação na Copa Sul-Americana, na semana passada, diante do São Paulo, nas cobranças de pênalti. Mas o técnico acha que o Azulão precisa se superar a cada rodada, única maneira de alcançar os líderes da competição. "Precisamos ir vencendo nossos jogos, somando o máximo de pontos e aguardar um tropeço do pessoal da frente, o que vai acontecer uma hora", diz Chamusca. O time agora se concentra para o jogo contra o Palmeiras, quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. E espera recuperar as duas baixas ainda do jogo diante do São Paulo, na Sul-Americana. O zagueiro Dininho, que levou cinco pontos na testa, vai ser liberado pelo departamento médico, enquanto Euller, sentindo dores musculares, também pode voltar. Na verdade, o atacante ficou muito abatido após perder um pênalti no segundo jogo com o tricolor, no Morumbi, aos 42 minutos do segundo tempo. O gol poderia ter dado a vaga ao Azulão na terceira fase. O elenco volta aos treinos nesta segunda-feira à tarde, quando fará treinos técnicos. Na terça-feira cedo haverá o treino tático e a definição do time.