Cineasta prepara o "Boleiros II" O cineasta Ugo Giorgetti pode filmar ainda este ano uma seqüência do filme Boleiros, que lançou com sucesso em 1998. E o universo de ex-jogadores que relembram com saudade os tempos em que eram ídolos também pode virar uma série de tevê. Giorgetti foi procurado por representantes da HBO, que está interessada em financiar o longametragem e produzir episódios para exibir no canal fechado que integra o pacote da operadora DirecTV. As negociações estão muito bem encaminhadas. Leia mais no Jornal da Tarde