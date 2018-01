Cingapura adota detector de mentira Vários jogadores que disputam o campeonato da primeira divisão de Cingapura estão sendo submetidos a um detector de mentiras. Eles são suspeitos de receber suborno de casas de apostas. A federação de futebol do país não confirma os testes, mas a impensa local garante que a entidade já recebeu os primeiros resultados. O recurso passou a ser utilizado como um dos meios para combater a corrupção já há um ano, com o escândalo que terminou com a condenação a cinco meses de prisão do alemão Lutz Pfannenstiel e do australiano Mirko Jurilj. As suspeitas, no entanto, reapareceram nos últimos meses depois que algumas partidas do torneio nacional terminaram com resultados absolutamente inesperados.