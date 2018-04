Ciro Ferrara nega isolamento e espera recuperar Juventus

"Não estou isolado. Se sentisse que o time, o clube e a atmosfera estivessem contra mim, deixaria o cargo. Mas não é isso que vejo. Eu ainda tenho o objetivo de tentar mudar nossa rota e melhorar nossa situação", afirmou o treinador.

Sobre a pressão que vem sofrendo, Ferrara disse que ela é normal após os últimos resultados da Juventus. E prometeu não se abalar com as críticas. "Estou ciente de minha situação, mas não tenho do que me esconder. Não tenho nada para me envergonhar e devo aceitar as críticas que recebo. Sempre danço conforme a música, nos bons e nos maus momentos", completou.