Cirurgia de Cafu foi um sucesso, diz médico A artroscopia no joelho esquerdo de Cafu foi um sucesso. Quem garante é o médico da seleção brasileira, José Luís Runco, que comandou a operação realizada na manhã desta quinta-feira, no Hospital Pasteur, no Rio. O lateral-direito do Milan deve ficar cerca de 1 mês afastado dos gramados. "Como já era esperado, correu tudo muito bem. O Cafu tem joelho de garoto", disse Runco, em entrevista ao site da CBF. A cirurgia no joelho durou cerca de 20 minutos. Agora, o jogador será submetido a uma septoplastia (operação para correção de um desvio de septo nasal), que deve durar aproximadamente 1 hora. Aos 35 anos, Cafu prometeu se recuperar antes do prazo estipulado pelos médicos. E revelou que estará em plena forma na Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho. Além disso, ele recebeu apoio total do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira. Parreira, inclusive, avisou que nem pensa na possibilidade de ficar sem Cafu na Copa. Segundo o técnico, ele será o titular da lateral-direita e capitão da seleção no Mundial da Alemanha. Mas, para isso, Cafu terá que se recuperar bem dessa lesão no joelho. Liberado pelo Milan, ele fará todo o trabalho no Brasil, sob a supervisão do fisioterapeuta da seleção e do São Paulo, Luís Alberto Rosan - começa já no domingo, no CT são-paulino.