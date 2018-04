Cirurgia de Kleberson é marcada para quinta-feira

O volante Kleberson, do Flamengo, que sofreu uma luxação no ombro direito no amistoso da seleção brasileira contra a Estônia, na última quarta-feira, em Tallin, vai passar por uma cirurgia na próxima quinta-feira. A operação acontecerá no Hospital Barra D''Or, no Rio, e será comandada pelo médico Michael Simoni, especialista neste tipo de lesão.

Por meio de José Luiz Runco, que é médico do time carioca e também da seleção brasileira, o Flamengo informou que optou pela operação pelo fato de a lesão no ombro direito do atleta ser recorrente. Essa é a terceira vez que Kleberson contunde o mesmo local.

A previsão de Runco é que o jogador volte a atuar em quatro meses. Com o fato, o Flamengo já avisou que buscará um novo reforço para suprir a ausência do volante pentacampeão do mundo pela seleção brasileira em 2002.