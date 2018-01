Cirurgia de Vampeta será na quarta Fim da polêmica: Vampeta conversou com o médico indicado pelo Corinthians e vai ser operado quarta-feira pelo doutor Moisés Cohen. Os dois conversaram por meia hora, nesta quinta-feira, às 13h30, no Iafe (Instituto Avançado de Fisioterapia Esportiva), na zona sul, onde o volante corintiano conheceu todos os detalhes da lesão no joelho esquerdo e sobre a operação. O jogador esclareceu que não tinha preferência por nenhum dos três médicos que foram listados para operá-lo: Joaquim Grava, Gilberto Camanho e o próprio Moisés Cohen. ?Sou funcionário do clube e acato o que eles decidiram.? O volante também descartou a hipótese de seu empresário, Reinaldo Pitta, opinar sobre qual médico deveria fazer a cirurgia. ?Empresário é para decidir meu contrato. O Pitta é meu amigo, mas não é médico. Não vai dar voz nessa decisão.? Vampeta deixou o consultório com a melhor das impressões sobre Moisés Cohen. Até tirou uma foto ao lado dele, que vai para a galeria de pacientes famosos. No seu consultório, o doutor Cohen guarda o capacete de Rubens Barrichello, um par de luvas de Maguila e uma infinidade de fotos ao lado de seus pacientes famosos.