Cirurgia deixa Assunção fora por 1 mês O volante brasileiro Marcos Assunção realizou nesta segunda-feira uma artroscopia no joelho esquerdo para a retirada do menisco externo e deve ficar distante dos gramados por um mês. No domingo, na vitória da Roma contra o Piacenza por 2 a 0, o jogador sofreu uma lesão após marcar o primeiro gol da equipe e deixou o campo com fortes dores.