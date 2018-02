Cirurgia no joelho esquerdo de Nilmar é bem sucedida O departamento médico do Corinthians confirmou que foi bem sucedida a operação para correção de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atacante Nilmar, realizada na manhã desta terça-feira, no Rio de Janeiro, pelo médico da seleção brasileira, José Luiz Runco. Nilmar, de 22 anos, já receberá alta nesta quarta-feira. No entanto, o atacante só deve iniciar o trabalho de fisioterapia dentro de 15 dias, quando retirar os pontos. Até lá, o jogador terá de descansar e caminhar com o auxílio de muletas. É a segunda cirurgia realizada por Nilmar em menos de uma temporada. Em julho do ano passado, o jogador teve de passar por uma cirurgia no joelho direito, o que o deixou afastado dos gramados por cerca de sete meses - curiosamente, as duas vezes em que Nilmar se machucou foram em confrontos contra o Palmeiras. Segundo previsão dos médicos, Nilmar precisará de seis a oito meses para se recuperar. A expectativa é de que o jogador realize a recuperação em outro clube (São Paulo, Santos, Inter ou Flamengo), uma vez que seu empresário, Orlando da Hora, deve se reunir com a diretoria corintiana para acertar a rescisão do contrato, que vai até junho.