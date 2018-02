Cirurgia no tornozelo afasta Artur do Palmeiras por dois meses

O atacante Artur ficará dois meses fora dos treinos do Palmeiras. O clube comunicou nesta quarta-feira à noite que o jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito na atividade de terça-feira e após uma ressonância, os médicos do clube detectaram uma lesão em uma articulação que demandará uma cirurgia.

O jogador de 19 anos retornou ao clube no começo deste ano depois de se destacar na última temporada no Londrina na disputa da Série B. O técnico Roger Machado, inclusive, havia mencionado o plano de testar o atacante, que pela velocidade e chute forte de perna esquerda, se destacava nos treinamentos. O retorno dele aos trabalhos deve ser apenas em abril.

Artur estava inscrito no Campeonato Paulista na lista extra, destinada a revelações das categorias de base. Por isso, a impossibilidade dele voltar a atuar no Estadual não abre vaga para a entrada de um substituto. Pelo Palmeiras o jogador atuou somente uma vez, ao entrar nos minutos finais da partida contra o Vitória, em Salvador, pela última rodada do Brasileiro de 2016.