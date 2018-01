Cirurgia tira Conceição por 4 meses O volante Flávio Conceição, do Real Madrid, será submetido nesta segunda-feira à uma microcirurgia para a limpeza e reparação de uma ruptura parcial que sofreu no tendão de Aquiles direito, na semana passada. Segundo a equipe do doutor Alfonso del Corral, do Hospital Ruber Internacional, o jogador deverá ficar afastado de qualquer atividade física por um período de quatro meses.