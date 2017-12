Cissé é operado e desfalca a França na Copa do Mundo O atacante da seleção francesa Djibril Cissé está fora da Copa do Mundo. Após deixar o campo na partida contra a China, ele foi operado nesta quarta-feira por causa de uma fratura na perna direita. Chorando muito por causa de dores no local, o jogador do Liverpool deixou o gramado após sofrer uma dura entrada de um marcador chinês, aos 10 minutos do primeiro tempo. Flagrado pela câmeras de televisão, o volante Patrick Vieira já dava sinais que o companheiro iria ficar de fora do Mundial devido à dura entrada. O treinador Raymond Domenech tem até a próxima segunda-feira para convocar outro atleta para o lugar de Cissé. Os "Bleus" estréiam na Copa da Alemanha no dia seguinte, diante da Suíça, em Stuttgart, pelo Grupo G. ?É dramático. É um terrível golpe para todos nós?, declarou o técnico. Cissé havia machucado gravemente a perna esquerda em outubro de 2004, uma contusão que o deixou fora de campo durante a maior parte de sua primeira temporada no Liverpool. Ele já havia perdido a Eurocopa de Portugal de 2004.