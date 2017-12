Cissé se machuca, e França sofre para vencer a China A dois dias para a abertura da Copa do Mundo, a seleção francesa ficará sem o atacante Djibril Cissé. Isso porque o jogador se machucou na vitória dos "Bleus" por 3 a 1 sobre a China, nesta quarta-feira, no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne. Este foi o último amistoso que a equipe comandada pelo técnico Raymond Domenech fez antes de estrear no Mundial, no dia 13, diante da Suíça. A partida começou da pior maneira possível para os donos da casa. Aos 10 minutos, Cissé recebeu uma entrada violenta de um marcador chinês e machucou a perna direita. Após ser substituído por David Trezeguet, o avante do Liverpool foi levado ao hospital para ser examinado. Foi diagnosticado uma fratura na tíbia e ele foi operado. Com isso, Cissé, que deixou o campo chorando muito, será cortado por Domenech. O treinador tem até a próxima segunda-feira para convocar outro atleta para o seu lugar. Depois do incidente, a França teve a primeira oportunidade de abrir o marcador aos 15 minutos. Zidane foi derrubado na área e o juiz Carlos Megía Davilla marcou pênalti. Na cobrança, o meia do Real Madrid escorregou e mandou a bola para fora. Mas os donos da casa não se abateram e conseguiram abrir o marcador aos 30. Em uma bela triangulação, Zidane, que estava no meio-campo, lançou Thierry Henry na área. O atacante do Arsenal tocou para Trezeguet, que, sozinho empurrou para o gol vazio. Após o tento, os franceses diminuíram o ritmo e a China conseguiu o empate aos 23 minutos da etapa final. O capitão Zhi Zheng foi derrubado pelo lateral Eric Abidal e o árbitro anotou novo pênalti, que foi convertido pelo próprio Zheng. Os "Bleus" só conseguiram voltar a ficar à frente no marcador aos 45. Depois de uma boa jogada pela esquerda, Franck Ribéry cruzou na área e Yun Wang afastou errado, colocando a bola no ângulo direito do goleiro Leilei Li, fazendo uma belo gol contra. Dois minutos depois, Ribéry foi lançado e Li saiu da área afastando o perigo, mas Henry ficou com a sobra e chutou da intermediária para ampliar. A seleção francesa, campeã mundial em 1998, embarca para Hannover, na Alemanha, nesta quinta-feira. A equipe comandada pelo treinador Raymond Domenech ficará concentrada na cidade de Aerzen.