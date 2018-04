Citadini acha "normal" o protesto Depois de ter sido alvo do protesto da Gaviões da Fiel na tarde desta quinta-feira, no Parque São Jorge, o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, resolveu comentar o fato apenas agora à noite. ?Acho normal os torcedores protestarem. Eles têm direito, desde que não partam para agressão, nem depredem o patrimônio do clube. Mas não discuto se a reivindicação é justa ou não.? Quando à reclamação do torcedores de que ele é membro do Tribunal de Contas do Estado, além de dirigente do Corinthians, Citadini respondeu que isso não diz respeito aos torcedores. ?Foi o presidente (Alberto Dualib) que me colocou aqui e só ele tem o direito de me dispensar.? O vice-presidente do Corinthians criticou, por fim, a intenção dos membros da Gaviões de protestar em frente ao Tribunal. ?Isso é errado, protesto tem de ser no campo.?