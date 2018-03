Citadini aponta os erros do Corinthians Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do Corinthians, viu, como quase todo o mundo, muitos erros no time que foi eliminado pelo River Plate. Exige que sejam erradicados, mas não acha que, para isso, seja necessária a troca da comissão técnica ou a contratação de jogadores. Os erros de passe irritaram Citadini. "Foram muitos, o jogo todo. O Corinthians não conseguia sair jogando de trás, foi um horror. Eu não estou aqui para uma caça às bruxas ou para conseguir um culpado único, mas se os erros de passe não terminarem, os maus resultados vão se acumular", avisou. A saída de Vampeta, contundido, é uma atenuante, mas não serve de justificativa para tudo, segundo Citadini. "Ele tem bom passe, é ótimo jogador, mas os erros estão demais. Os jogadores que estão em campo têm obrigação de melhorar nesse aspecto. Não dá para a bola ficar pererecando de um lado para outro como ficou contra o River." O dirigente também exige que o time termine a partida com onze jogadores. "Não dá para ficar decidindo partidas com um a menos. Nos dez últimos jogos, muita gente levou cartão. É um exagero", advertiu. Mesmo assim, recusa-se a aceitar a presença de um psicólogo para que o nervosismo diminua. "Nada disso. É só acertar o passe que o nervosismo acaba.? O Corinthians não tem um armador de nível, desde que Ricardinho deixou o time, mas o vice-presidente de futebol não quer saber de reforços. "Tem jogador no elenco que sabe fazer essa função, não precisa contratar ninguém", afirmou. Citadini acredita que o fato de criar-se um clima muito emocional para o jogo contra o River atrapalhou os jogadores. "Vocês são testemunhas de que eu nunca tratei a Libertadores como uma coisa de outro mundo. Aliás, outro dia falei para um advogado meu amigo, que é palmeirense, que ganhar a Libertadores dá azar. O último que ganhou, foi parar na segundona." Para ele, o motivo principal da derrota foi simples. "Os argentinos jogam muito futebol, sempre foi assim. Não sei se na nova geração de jogadores brasileiros há alguém com a qualidade do D?Alessandro. Ele é muito bom." Citadini ironiza o modo como a imprensa trata um jogo entre brasileiros e argentinos. "Parece que somos um bando de moças assustadas prontas a enfrentar uns trogloditas. E que os argentinos são desleais e espertos, jogando contra uns bobinhos. Isso é besteira. O jogador brasileiro é que é esperto, mas às vezes dá uma de bobo e perde os jogos que deveria ganhar.? A eliminação afeta também as finanças do Corinthians. "No jogo contra o River, arrecadamos R$ 350 mil líquidos. É o mesmo que a gente esperava arrecadar nas três próximas partidas em que o Corinthians fosse mandante", disse Carlos Mello, vice-presidente de finanças do clube. Não é só isso. As cotas da Conmebol são altas. Pela primeira fase da Libertadores o Corinthians recebeu US$ 315 mil. Pelo jogo contra o River, mais US$ 140 mil. Para receber o América de Cali, a cota seria de US$ 180 mil, aumentando para US$ 250 mil na semifinal e mais US$ 300 mil caso o time perdesse a final. Se fosse campeão, a arrecadação total seria de US$ 2,03 milhões.