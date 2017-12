Citadini comemora adiamento de acordo O adiamento da definição da parceria com a Media Sports Investment na reunião de sexta-feira à noite resgatou a tranqüilidade do elenco do Corinthians. Orientados pelo técnico Tite, os jogadores evitaram comentar a decisão. Mas o vice-presidente de Futebol Antonio Roque Citadini, um dos principais opositores ao contrato com a MSI, vibrou. "O acordo voltou à estaca zero. E mais importante do que isso, o futebol profissional voltou a ter tranqüilidade para trabalhar e continuar sua luta por uma vaga na Libertadores", comemorou o dirigente. Citadini aproveitou a presença de vários jornalistas no Parque São Jorge, neste sábado pela manhã, para cutucar a TV Globo, pelo espaço dado ao iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, na véspera da votação. "É verdade, cheguei até ligar para um diretores da Globo, avisando que a campanha eleitoral já tinha terminado, mas agora até agradeço à emissora. A propaganda que fizeram do Kia acabou nos ajudando". A próxima reunião do Cori e do conselho deliberativo deve ser marcada para daqui 15 dias. Na visão de Citadini, a parceria tem tudo para acabar. Ele duvida que a MSI vai ceder às exigências do clube, especialmente duas: quem são os investidores da empresa e qual a origem do dinheiro prometeram investir no Corinthians. "Nem precisava toda aquela lista de exigências", sintetizou o dirigente.