Citadini critica convocação de Scolari O vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, criticou nesta quinta-feira a lista dos convocados do técnico da seleção Luiz Felipe Scolari para o amistoso contra a Islândia, quinta-feira, em Cuiabá. O dirigente disse que a convocação de Alex, do Palmeiras, foi um "compadrio". "O Ricardinho é muito melhor do que o Alex", comparou Citadini. "O Dida deveria ter sido convocado novamente. Ele é melhor do que Rogério Ceni. E a convocação do Belletti, então? O Rogério tinha que ser convocado no seu lugar. A imprensa também faz muito lobby no São Paulo. Se o Romário jogar no São Paulo já está convocado."