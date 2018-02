Citadini depõe, mas não apresenta provas contra a MSI

Antônio Roque Citadini, até então a única testemunha de acusação do Ministério Público Federal sobre o crime de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha da MSI no Corinthians, depôs nesta segunda-feira por 8h15 na sala da Esplanada da 6.ª Vara Criminal da Justiça Federal, na região da Avenida Paulista e não conseguiu comprovar as denúncias contra o ex-parceiro corintiano. Veja também: Noticiário completo do Corinthians Chicão é apresentado, e Antonio Carlos manda recado a Felipe De frente para o juiz Fausto Martins de Sancts e sob a mira dos réus Paulo Angioni (ex-diretor de futebol), o ex-presidente Alberto Dualib, o advogado Alexandre Verri (responsável pelos trâmites entre clube e MSI) e o empresário Renato Duprat, além dos promotores, Citadini tentou atacar o magnata russo Boris Berezovski - assim como Kia Joorabchian, tem prisão decretada no País, segue na Europa e não compareceu como o homem responsável pela lavagem de dinheiro no Corinthians - ex-vice-presidente Nesi Curi, com obstrução coronária, não esteve presente. Vago, Citadini não convenceu o juiz. Alegou ter documentos da Interpol contra Boris, afirmando ter conhecimento de condenação do russo na Suíça (algo irreal), mas disse que as informações lhe foram passadas por pessoas de sua confiança e que saberiam melhor sobre o caso. "O Citadini mencionou três pessoas que o levaram ao erro. E elas serão chamadas para depor", informou José Luiz Toloza, advogado de Dualib e Nesi. Como era depoimento sob sigilo, estes nomes não puderam ser revelados. "Só vim ouvir o depoimento do Citadini, estou 10 horas sem comer, cansado, não quero falar", disse Dualib, na saída do prédio da Justiça Federal. Caminhando lentamente, voltou a dizer não ter cometido crime. "Toda vez que me pedirem para comparecer, compareço, vou provar minha inocência", prometeu. Paulo Angioni alegou ter uma vôo marcado para o Rio e pediu desculpas para os jornalistas. Não deu explicação. Porém, seu advogado, Alexandre Lopes, já o havia defendido. "Ele era diretor de Futebol, mas não tinha ligações com o dinheiro da MSI. Não sabia sobre as coisas financeiras que aconteciam com a parceira." O empresário Renato Duprat, escondido desde o início das investigações, foi obrigado a comparecer ao depoimento. Considerado pelos promotores como braço direito de Boris Berezovski, ele apenas observou ao depoimento de Citadini. Na saída, esperou Dualib se aproximar dos repórteres para, mais uma vez, fugir. A estratégia quase acaba em acidente. Enquanto corria para fugir de entrevistas, amparado por um advogado, chegou a atravessar a Alameda Ministro Rocha Azevedo sem olhar e quase acabou atropelado. "Não tenho nada para dizer", afirmou. Na fuga, não quis se responsabilizar pela queda do Corinthians - ele que montou o time do vexame no Nacional - e fez apenas uma declaração. "Quem gosta de futebol não pode ver o Corinthians na Segunda Divisão". Citadini deixou o prédio pela garagem, sem declarações. *Atualizado às 23 horas