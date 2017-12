Citadini despista sobre reforços A torcida do Corinthians tem pouco o que comemorar neste final de ano. O clube ainda não acertou nenhuma contratação para 2002 e segundo o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, as chances do anúncio de reforços para os próximos dias são remotas. Na noite de domingo, em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Marcelinho Carioca falou de sua passagem pelo Corinthians com lágrimas nos olhos. O meia manifestou de forma indireta o desejo de voltar ao Parque São Jorge. Citadini ironizou: "A única coisa que sei a esse respeito é que o Corinthians move processo contra Marcelinho e Marcelinho move processo contra o Corinthians."