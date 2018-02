Citadini detona dupla Bruno & Marrone O vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, não usou nada de sua diplomacia para falar da dupla sertaneja Bruno e Marrone, contratada pela Federação Paulista de Futebol para fazer um show no Morumbi, antes do início do clássico. "É muito ruim, isso não é música sertaneja, mas música breganeja", declarou. "Eu gosto da boa música sertaneja, não dessa." Citadini reclamou, também, do volume do som, que teria prejudicado a conversa do técnico Geninho com os jogadores do Corinthians.