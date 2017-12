Citadini diz que cansou de Luxemburgo A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians que aprovou as contas do presidente Alberto Dualib por unanimidade, na noite de quinta-feira, teve um show à parte do vice-presidente de futebol, Antônio Roque Citadini. Politicamente cada vez mais forte no Parque São Jorge, o responsável direto pela demissão de Vanderlei Luxemburgo não poupou o ex-treinador corintiano e sua comissão técnica na hora de explicar aos conselheiros por que o clube chegou à conclusão de que deveria demiti-lo. Citadini começou atacando Luxemburgo, afirmando que "ele só fez merda" (sic). "Todo dia tinha uma briga entre algum jogador e algum membro da comissão técnica para eu separar. Não agüentava mais ter de apartar briga entre eles, e sempre provocada pela vaidade do seu Vanderlei Luxemburgo e do Antônio Mello", disse num trecho do discurso inflamado que podia ser ouvido até por quem estava do lado de fora do salão nobre do clube. Leia mais no Jornal da Tarde