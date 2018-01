Citadini diz que Grêmio "não é sério" O meia-atacante Luís Mário disse nesta segunda-feira que conseguiu na Justiça do Trabalho, se desvincular do Corinthians e está acertando sua volta ao Grêmio. Ao saber disso, o vice-presidente de futebol do clube, Antonio Roque Citadini, disse que o clube gaúcho não é sério. Segundo ele, o Grêmio não quis pagar US$ 2,5 milhões para ficar em definitivo com o jogador, e esperou que o impasse entre o atleta e o Corinthians para a renovação do contrato fosse decidido na justiça.