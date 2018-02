Citadini diz que não quer atacante O vice-presidente Antônio Roque Citadini não agüenta mais o assédio dos empresários. O objetivo deles é um só: vender ou emprestar um atacante para que o técnico Geninho possa preencher a lacuna deixada por Lucas, que se submeteu a uma cirurgia no pé esquerdo e só volta aos gramados no fim de junho. ?Todo dia leio uma notícia no jornal sobre um atacante que o Corinthians estaria contratando. Posso garantir que não há nenhuma negociação em andamento?, garantiu o dirigente. Já foi oferecido Fred, atacante de 19 anos do América-MG, que marcou o gol mais rápido da história do futebol brasileiro (3s17), contra o Vila Nova-GO, na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. A imprensa mineira dá como certa a contratação. Citadini desmente: ?Não existe nenhum interesse por esse jogador.? Como os empresários que cuidam da carreira de Fred são os mesmos que levaram Geninho para o Atlético Mineiro e posteriormente para o Corinthians, é possível que Citadini esteja blefando e o jogador seja apresentado como primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro. O meia Igor, do Rio Branco, também foi oferecido por empresários. O Corinthians demonstrou interesse pelo jogador. O problema é que, se quiser ficar com Igor, terá de trazer também o zagueiro Tiago (faz parte de um pacote). Geninho foi consultado e avisou que não precisa de reforço para a zaga. Além dos titulares Ânderson e Fábio Luciano, tem à disposição os reservas Marquinhos, César, Capone e Betão. O meia Adriano, do Atlético Paranaense, também está na lista de ?contratáveis?. Mas Citadini também não admite o interesse. ?O Adriano é mais meia do que atacante. Não tem as características de que o elenco necessita.? As inscrições de novos jogadores para a Copa Libertadores serão reabertas no final da primeira fase da competição. Lucas sabe que tem poucas chances de continuar no Corinthians. O contrato de empréstimo termina em 30 de junho. ?Fico chateado por não ter conseguido me firmar no clube?, diz, ao mesmo tempo em que faz um pedido aos dirigentes corintianos. ?Quero a minha medalha de campeão paulista. Participei de quatro jogos. Também fui campeão.? Netinho de Paula, apresentador dos programas Domingo da Gente e Turma do Gueto, da Record, teria sido contratado para ser diretor social do clube. A informação é da assessoria de imprensa da emissora.