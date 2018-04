Citadini diz que Ricardinho fica O vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, garantiu que o meia Ricardinho não deixará o clube. "Há boatos, mas Ricardinho só sai se houver proposta do exterior, algo difícil." O dirigente admitiu que alguns jogadores deixarão o elenco, mas vai esperar pela chegada do técnico Carlos Alberto Parreira, na quinta-feira. Ele também negou o retorno de Marcelinho ao Parque São Jorge: "Já renovou com o Santos." O atacante Fernando Baiano está acertando com o Internacional/RS.