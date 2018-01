Citadini diz que se livrou do analista Como sempre, coube ao apimentado vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, "temperar" o ambiente que cerca o clássico de quarta-feira contra o Palmeiras, a primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista. Para quem achava que tudo estava caminhando de forma tranqüila, o dirigente manda o recado. "Já pensava em procurar ajuda por causa do risco de não jogar com eles (palmeirenses) este ano", ironizou, ao lembrar o rebaixamento do arqui-rival para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. "O Palmeiras me livrou das mãos do analista quando venceu o São Caetano." As provocações não param por aí. Até na própria família o cartola corintiano se diverte com a rivalidade. Seu irmão, Marco Antônio Citadini, empresário que mora em Capão Bonito, é palmeirense roxo. "Ih, ele está sofrendo barbaridade desde o ano passado", brinca. "E agora, por causa desse jogo (vitória sobre o São Caetano) está achando que é a redenção." Reforço ? - Depois de duas semanas longe dos gramados por causa de contratura na coxa esquerda, o atacante Gil voltou aos treinos hoje. Sem atividade com bola, ficou restrito a corridas em volta do campo. "Não sinto mais dores, mas não é responsabilidade minha dizer se vou poder jogar quarta-feira. É preciso esperar a avaliação médica", afirmou o jogador. De acordo com o preparador físico Moracy Sant?Anna, não é possível dizer se o atleta terá condição de jogo. "Ainda precisamos fazer alguns testes mais fortes", explicou.