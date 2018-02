Citadini é mau caráter, diz Rincón O volante Rincón caiu atirando. Um dia depois de ter seu contrato rescindido pelo Corinthians, o colombiano reagiu e, numa entrevista coletiva no final da manhã desta terça-feira, em São Paulo, distribuiu críticas em profusão. Bateu forte no vice-presidente de futebol do clube, Antonio Roque Citadini, a quem chamou de ?mau caráter?. Criticou os técnicos Tite e Oswaldo de Oliveira e ex-colegas de time. O litígio encerra de maneira melancólica uma parceira que entrou história do clube. O colombiano foi capitão na mais importante conquista do Corinthians - o Mundial de 2000. Depois de dois anos afastado do futebol, ele voltou ao Parque São Jorge no início deste ano como uma das esperanças para a tempora da 2004. Não deu certo. Com a chegada de Tite foi colocado na reserva e, em seguida, estimulado a rescindir o contrato. Dispensado, receberá menos de um quarto do que considerava ser justo. Ele sonhava com uma multa de R$ 2,5 milhões e teve de se contentar com R$ 420 mil, parcelados. O colombiano direcionou as críticas mais duras ao vice de futebol. ?O Citadini foi sacana demais. Provou mais uma vez ser mau caráter?, disse o colombiano, que se considera vítima de uma disputa interna no clube. Contratado pelo diretor Andrés Sanchez, Rincón acha que foi boicotado Citadini. ?Fui condenado por causa da politicagem?, disse. ?Agora eu quero ver em quem eles vão botar a culpa pelos maus resultados?, acrescentou. Neste ponto, o colombiano bate também em Tite. Segundo Rincón, o treinador agiu corretamente apenas num primeiro momento, quando lhe comunicou que iria colocá-lo na reserva ?Ele foi homem e falou isso na minha cara?, contou. ?Mas, depois, ele foi mais um que se prestou a essa palhaçada?, referindo-se ao um suposto boicote. ?Ele também se prestou a essa sacanagem, só que de maneira diplomática, como ele sabe ser, o que é ainda pior?. Rincón também criticou a postura de Oswaldo de Oliveira, que afastou vários jogadores - Piá, Adrianinho, Régis, Samir, Dinelson - deixando-os treinar separados dos colegas. ?Oswaldo também não agiu corretamente. Ele não poderia ter deixado isso acontecer?, avaliou. O colombiano criticou ainda o técnico Marco Aurélio (hoje na Ponte Preta), com quem trabalhou no Cruzeiro. Segundo Rincón, o treinador fez pressão para que ele aceitasse redução no salário, num comportamento que considerou indigno. O volante desmentiu que fosse o líder de uma ?panela? formada por jogadores mais experientes, casos do goleiro Fábio Costa, do zagueiro Valdson, do lateral Rogério e do atacante Marcelo Ramos. ?Não tem essa história de panela. Os mais jovens queriam jogar video-game e isso eu não jogo nem com meu filho?, disse. Ele desmentiu que tivesse criado um ambiente ruim no time ao se desentender com vários colegas, casos de Régis, Fabrício, Anderson e outros. ?Todas as discussões que eu tive foram discussão normal de campo. Quem não aguenta cobranças em campo não merece jogar no Corinthians?, argumentou. Aos 37 anos, o meio-campista ainda não sabe se vai mesmo encerrar a carreira no final do ano, como pretendia. Disse que vai esperar mais um pouco, até a poeira baixar, para então decidir o que fazer da vida. O mais provável, no entanto, é que antecipe o fim da carreira e se transforme em empresário de jogadores.