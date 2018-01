Citadini e Vampeta: troca de ironias Nas escadas que levam do gramado até os vestiários da Fazendinha, o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, e o volante Vampeta mantiveram um diálogo irônico nesta sexta-feira, após o treino. O cartola acompanhava a movimentação e quando deixava o campo mexeu com o jogador. ?Olha esse aí. Do jeito que ri, deve estar rico?, afirmou, apontando para Vampeta. O atleta replicou: ?Rico, eu? Só se for de saúde?. Citadini, então, deu a cartada definitiva: ?Saúde você só vai ter quando voltar a jogar?, disparou, provocando um sorriso amarelo e o silêncio do baiano. Enquanto isso, nos vestiários, Júnior e Roberto Rivellino, novo treinador e diretor-técnico, se apresentavam ao grupo. Na saída, os comentários eram de que o papo havia sido rápido e superficial. ?Não falaram nada sobre planejamento ou futuro. Disseram apenas que os atletas vão ser poupados em caso de turbulência e que vão assumir a responsabilidade?, explicou o zagueiro Marquinhos. TIME ? No treino comandado pelo auxiliar-técnico Jairo Leal, que vai dirigir a equipe domingo, em Salvador, diante do Vitória (Júnior acompanhará das tribunas), as novidades foram o lateral-direito Coelho e o zagueiro César. O primeiro será mantido no lugar de Rogério, que acabou barrado nos exames médicos. O segundo ganhou nova chance por causa da suspensão do titular Anderson, que recebeu cartão vermelho na humilhante derrota por 6 a 1 domingo passado, frente o Juventude.