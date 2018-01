Citadini endurece com ?palpiteiros? O Corinthians quer evitar no Parque São Jorge, o mesmo episódio que ocorreu no São Paulo, com o goleiro Rogério Ceni se rebelando contra a diretoria do clube do Morumbi. Esse foi um dos motivos da reunião entre o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, e o craque do campeão paulista Marcelinho, quarta-feira. O jogador havia feito críticas à diretoria pela demora na contratação de reforços, e pelo fato de ter sido avisado só na terça-feira que estava fora da estréia do Corinthians na Copa Mercosul, contra o Colo Colo, quinta-feira, no Chile. "O atleta aqui é pago para jogar futebol e não se envolver em assuntos da diretoria", disse Citadini. "O futebol brasileiro está passando por uma fase difícil, mesmo assim o Corinthians paga em dia." O dirigente fez uma recomendação a qualquer jogador do Corinthians que pretende ser "comentarista": trabalhar em uma emissora de rádio ou jornal. Citadini disse que se a diretoria não se intromete na parte técnica da equipe, os jogadores tem que ficar longe dos assuntos internos do clube. "Nem quando jogaram uma porcaria contra o Grêmio (na final pela Copa do Brasil), não fizemos críticas contra eles, porque vão ficar falando o que o clube deve fazer", reagiu o dirigente. O Corinthians pode fechar amanhã a contratação do atacante Deivid, que estava no Santos. O clube da capital aguarda o parecer do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre o recurso apresentado pelo jogador contra a liminar obtida pelo Santos, que reivindica 50% do valor da transferência do atleta. Assim que sair a sentença do TST o Corinthians deverá consumar a transferência de Deivid para o Parque São Jorge. A diretoria não confirma e nem desmente a possível contratação do goleiro Doni, do meia Luciano Ratinho e do atacante Leandro, todos do Botafogo, de Ribeirão Preto. Vampeta, do Paris Saint-Germain, da França, continua nos planos do clube do Parque São Jorge. O zagueiro Júnior Baiano não interessa ao Corinthians, segundo a diretoria.