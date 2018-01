Citadini está em xeque no Corinthians Ontem pode ter sido o último dia de Antônio Roque Citadini como vice-presidente de futebol do Corinthians. O seu jeito polêmico de tratar os assuntos do clube com a mídia cansou a diretoria. Citadini bateu boca com alguns companheiros de vice-presidência e saiu do clube estremecido com alguns dos ?cardeais? fiéis ao presidente Alberto Dualib. No Parque São Jorge já se comentava que Citadini estava fora. Leia mais no Jornal da Tarde