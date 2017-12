Citadini estranha resposta de Tevez Um golpe desesperado de marketing da MSI. Essa foi a reação de grande parte dos conselheiros diante do anúncio de Tevez, de que gostaria de jogar no Corinthians. Eles sabiam que a empresa havia arquitetado um contragolpe depois da derrota na reunião do conselho deliberativo na semana passada. Mas ninguém levou a sério. "É muito engraçado o Tevez falar justo agora que jogaria no Corinthians. Ainda mais quando na próxima semana o clube definirá se aceita ou não a parceria com a MSI. Mas vou pedir um favor: me deixe fora desta questão. Eu não tenho nada a ver com isso", pede o vice Roque Citadini. Conselheiros ligados à oposição corintiana, em relação à parceria, dizem que o clube está até sendo usado pelos dirigentes do Boca Juniors. O clube argentino está fazendo um leilão para tentar arrecadar o que puder na venda da sua principal estrela. Ao anunciar sua disposição de atuar no Brasil, tudo o que o meia está fazendo é se valorizar, se tornar mais caro. Tevez à parte, a parceria com a MSI teve outro grande golpe com a confirmação por parte de Tite de que os parceiros estavam negociando com Luxemburgo para trabalhar no seu lugar. O presidente Alberto Dualib se sente cada vez mais isolado na sua tentativa de ter o dinheiro da MSI. O seu grande parceiro de décadas, Wadih Helou, já se convenceu de que não é interessante aceitar os investidores. E arrastou vários conselheiros influentes contra a união. Dualib ainda faz questão de conversar com o grupo de conselheiros para tentar convencê-los a votar a favor da MSI. Mas sente que está cada vez mais difícil o acordo.