Citadini garante permanência de Geninho A derrota para o River Plate e a eliminação nas oitavas-de-final da Libertadores acabaram com o principal objetivo do Corinthians na temporada: conquistar o título continental. Apesar da decepção, o vice-presidente de futebol do clube, Antonio Roque Citadini, garantiu que não pensa em trocar o técnico Geninho. "Realmente, fizemos uma partida ruim, mas hoje vivemos em um outro Corinthians e nada vai ser mudado. O trabalho do clube está sendo bem feito e vai continuar sendo bem feito", afirmou Citadini. Com o aval do chefe, Geninho tratou de começar a pensar no próximo desafio: domingo, contra o Cruzeiro. "Temos um jogo muito importante contra o Cruzeiro e vamos dar toda a atenção ao Campeonato Brasileiro, que é muito importante para nós", avisou.