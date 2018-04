Citadini ignora pedido de Parreira O Corinthians reagiu domingo no Maracanã, empatou com o Fluminense por 1 a 1, mas o técnico Carlos Alberto Parreira não se ilude: exige a contratação de um lateral e um atacante. E quer que a diretoria renove o contrato de Luís Mário, que termina dia 31 de janeiro. Em todas as entrevistas, o treinador deixa claro que não está satisfeito com o elenco que tem às mãos. Porém, o recado parece que não está sendo entendido por Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do clube. "O Parreira pediu reforços? Não sei, não ouvi", disse o dirigente nesta segunda-feira. Não é só Parreira que está preocupado com a inércia da diretoria na busca por reforços e para renovar o contrato de Luís Mário. Os integrantes da Gaviões da Fiel, que foram ao Rio domingo, abriram faixas de protestos no Maracanã. Mais uma vez criticaram Citadini e a Hicks Muse, parceira comercial do clube. O atacante Washington - um dos jogadores indicados por Parreira - atuou pela Ponte Preta contra o Vasco e não pode ser mais contratado para o Torneio Rio-São Paulo.