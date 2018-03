Citadini impede Gaviões de ver o treino Não são só os jogadores do Corinthians que estão apavorados com uma eventual reação agressiva da torcida. A diretoria também morre de medo da Gaviões. No treinamento desta terça-feira, por exemplo, o vice-presidente de Futebol Antonio Roque Citadini ordenou que os funcionários do clube fechassem os portões que dão acesso ao estádio Alfredo Schurig, onde o time treinava. Nem associado pôde passar. "Corro todo dia aqui e em 20 anos como sócio nunca fui barrado, protestou o associado Ulisses Augusto Acácio. Isso é um aburdo. Pago minha manutenção religiosamente em dia. Tenho o direito e ir e vir. Não estou aqui para protestar contra o time, não sou da Gaviões. Só quero fazer a minha caminhada em paz." Pouco adiantou o desabafo do pobre associado. Um dos seguranças, sem ter como deixar de seguir o esquema, apenas justificou. "Ordem do Citadini." Óbvio que Citadini não apareceu ao treinamento nem cruzou nenhum dos associados que foram barrados. Ulisses e outros colegas de clube, no entanto, desafiaram o dirigente a ir ao Pacaembu nesta quarta e principalmente descer ao vestiário corintiano se o time perder para o Fortaleza. O treino foi disputado com as arquibancadas vazias. Só um segurança de camiseta amarela dava plantão, solitário, num dos últimos degraus de concreto armado. A tarde foi tranqüila também porque a Gaviões não estava interessada em pressionar os jogadores no Parque São Jorge. Em nota oficial divulgada aos órgãos de imprensa, assinado pela Diretoria, a organizada diz que vai apoiar o time nesta quarta-feira e que não rompeu com os jogadores porque para haver ´um rompimento´ é preciso haver ´uma relação entre torcida e os jogadores, coisa que não existe. A nota diz ainda que o Corinthians é muito maior do que os jogadores, mesmo os que tenham conquistado algum título. E assegura que vai continuar apoiando e cobrando a diretoria e os jogadores. A Gaviões diz ainda que os jogadores deveriam se preocupar em ´treinar mais´. E esclarece que a organizada é torcedora do Corinthians e não de seus jogadores. O manifesto da Gaviões chegou ao conhecimento dos jogadores por intermédio da imprensa. Cada um teve uma reação. Fabinho foi reticente no início, mas em seguida acabou sendo um pouco mais duro. "Nós gostaríamos de contar com o apoio da torcida mas se ele não vier, vamos ter de jogar a mesma coisa e buscar a vitória." Já o capitão Freddy Rincón, que ´peitou´ a torcida quando a Gaviões atacou os jogadores com ovos, no aeroporto de Cumbica, disse que não volta atrás em sua opinião. "Se eles têm o direito de protestar quando o time não joga bem, eu tenho o direito de me manifestar quando não aprovo certas atitudes da torcida." O colombiano admitiu ainda que tem jogadores apavorados com a situação. "Essas manifestações da torcida, em vez de ajudar, aterrorizam. A gente sempre escuta aqui dentro uma coisa ou outra nesse sentido. Não é todo mundo que consegue não sentir medo. E a gente já sabe que vai ser um clima tenso até a nossa entrada em campo. E quem não souber lidar com isso, com certeza vai se atrapalhar no jogo."