Citadini: inimigo nº 1 do Tricolor Ao declarar que o goleiro Dida é "mil vezes melhor do que Rogério Ceni", que o atacante França "é um jogador comum" e o lateral-direito Belletti, "por ser reserva no São Paulo, não deveria ser convocado por Luiz Felipe Scolari", Antônio Roque Citadini, vice-presidente do Corinthians, conseguiu muito mais do que aparecer na mídia e criar polêmica. Virou inimigo do São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde