Citadini não revela acordo com Müller Müller assinou contrato com o Corinthians por oito meses. O vice-presidente de Futebol do clube, Antonio Roque Citadini, porém, não revelou as bases financeiras do contrato, e não quis falar se Müller receberá menos do que no ano passado, quando esteve no Parque São Jorge. O dirigente, que havia rescindido o contrato de Müller, disse que o atacante enfrentou muitos problemas na passagem anterior pelo Corinthians, por isso teve de ir embora antes do tempo. "Na verdade ninguém estava bem, e ele se machucou", lembrou o dirigente. Dos 16 jogos que o Corinthians disputou no tempo em que Müller esteve no Parque São Jorge, o atacante participou de seis e fez um gol, na vitória sobre a Ponte por 1 a 0, dia 24 de setembro, no Pacaembu, na sua estréia no Corinthians. Depois, ele jogou mais cinco partidas e o time perdeu todas: Atlético-PR, 3 a 2, dia 28 de setembro; Portuguesa 3 a 2, em 7 de outubro; Bahia 2 a 1, dia 11 de outubro, Guarani 3 a 2, 15 de outubro e Fluminense, 3 a 1, dia 22 de outubro. O Corinthians até esta sexta-feira não sabia se poderia inscrever o atacante no Campeonato Paulista no lugar de Luizão. O clube vai alegar que perdeu um jogador por motivo de contusão, e não pode ser prejudicado na competição. Citadini disse que o Corinthians ainda não pensou na possibilidade de contar com o veterano atacante no campeonato regional. "Certo mesmo é que Müller será inscrito na Copa do Brasil", disse Citadini. O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, disse por telefone à Agência Estado, que Müller deixou o clube mineiro por questão financeira. "Aqui há uma contenção de despesa muito grande", afirmou o treinador. "Por isso, Müller foi embora, mas física e tecnicamente ele estava bem." Scolari afirmou que Müller começou bem a temporada, mas logo em seguida sofreu uma contusão que o deixou afastado 15 dias do futebol. Depois, com 15 dias de treinamento, o atacante teve de ser submetido a uma cirurgia para superar um problema de hemorróidas. O atacante ficou mais 45 dias longe do futebol. Posteriormente, com 20 dias de treinamento, ele participou de meio tempo da partida do Cruzeiro contra o Uberlândia, pelo campeonato mineiro. "Ele saiu no intervalo, porque alegou cansaço", disse Scolari, que fez elogios à capacidade técnica do veterano atacante. "Mas não posso falar como será seu desempenho no Corinthians. Não sei qual é sua meta aí", disse o treinador do Cruzeiro.