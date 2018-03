Citadini nega volta de Ricardinho Antes do Campeonato Brasileiro, falava-se no Corinthians que cada jogo seria decisivo. Agora, depois de uma nova derrota, desta vez para a Ponte Preta, por 3 a 2, na quarta-feira, o discurso mudou: "O time vem evoluindo, isso é o que importa. A gente vai corrigindo aos poucos os problemas. Tem de se dar tempo para o trabalho aparecer", afirmou o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini. Em outras palavras: corintianos de todo o mundo, tenham paciência. Depois de um jogo ruim, é comum a diretoria se reunir às pressas para anunciar algo positivo. Nesta quinta-feira, nem isso. O ex-corintiano Ricardinho, que o técnico Oswaldo de Oliveira não esconde de ninguém querer em seu elenco, não estava sendo aproveitado na Inglaterra e resolveu ir embora do Middlesbrough. O jogador chega ao Brasil na próxima semana. O time paulista, oficialmente, no entanto, ainda não acertou sua contratação. O vice de Futebol, Antonio Roque Citadini, afirmou, entre elogios ao atleta, que o clube não mantém nenhuma negociação com Ricardinho, apesar de admitir que algumas pessoas do clube (entre elas o próprio dirigente e o treinador) têm conversado com o meia. Sobre a possibilidade de trazê-lo, desconversou: "É uma temeridade falar em trazer um jogador que a gente sequer sabe quais são os termos da rescisão dele no Middlesbrough." Coisa que uma rápida reunião resolveria? "Não é verdade não, essas coisas são muito complicadas, levam tempo", retrucou o dirigente. "E também não há nenhuma reunião marcada para conversar com ele", garantiu. E por falar em datas marcadas, Citadini respondeu com ironia à resposta se a diretoria imaginava um prazo para o time começar a ter bons resultados. "Não tem essa história de prazo. Se um jornal não está bom hoje, a gente pára ele no meio para corrigir? Claro que não. A gente corrige na próxima edição."